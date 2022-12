Na pomoc było za późno. Mężczyzna nie żyje

Równolegle do działań medycznych strażacy w mieszkaniu wygasili piec i przystąpili do przewietrzania pomieszczeń. Na bieżąco monitorowali urządzeniami pomiarowymi obecność gazów niebezpiecznych w atmosferze. W pierwszej fazie działań mierniki wskazywały wysokie wartości świadczące o obecności tlenku węgla, kolejne pomiary wykonane przez ratowników przy otwartych oknach wskazały niższe wartości stężenie tlenku węgla, które stopniowo osiągnęły wartości zerowe. W końcowej fazie działań na miejsce dotarli funkcjonariusze policji, którzy podjęli czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia.