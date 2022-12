Zginął, robiąc selfie. Tragedia 18-latka w Walii

- Jako szkoła jesteśmy zdruzgotani tragiczną stratą tego utalentowanego i popularnego młodego człowieka, który miał przed sobą przyszłość tak pełną obietnic - oznajmił rzecznik szkoły. - Czuł się zobowiązany do poprawy stanu społeczności, w której żył i do wspierania tych, którzy mieli mniej szczęścia niż on (...). Fynley żył pełnią życia. Miał prawdziwe poczucie przygody i lubił aktywności, w tym alpinizm, parkour, surfing i skateboarding - mówił dalej, kończąc słowami o wielkiej stracie, którą wszyscy odczuwają. Jego dziewczyna i bliska grupa przyjaciół opisała go jako "wnoszącego radość i zabawę do wszystkiego", co robili razem. - Będzie go nam wszystkim bardzo brakowało - dodali.