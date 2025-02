Zabójczy strzał. Moment zestrzelenia rosyjskiego Su-25

Wielki sukces Ukraińców na froncie w rejonie miasta Torećk w obwodzie donieckim. Żołnierze 28. Brygady Zmechanizowanej pokazali nagranie, na którym dochodzi do zestrzelenia rosyjskiej maszyny Su-25. Nagranie udostępniła również agencja Reutera. Na materiale widać, jak jeden z Ukraińców strzelił rakietą z wyrzutni, a następnie ta trafiła w myśliwiec. Po chwili samolot szturmowy zaczął tracić wysokość i runął na ziemię. W ułamku kilku sekund nad miejscem katastrofy pojawiły się wielkie kłęby czarnego dymu i kule ognia. Szczątki Su-25 nagrane przez operatora drona potwierdziły, że był to rosyjski myśliwiec, ponieważ oprócz flagi zauważono też charakterystyczny dla armii Putina symbol "Z". "Żołnierze 28. Brygady Zmechanizowanej zniszczyli nieprzyjacielskiego Su-25. Kolejny rosyjski samolot szturmowy został zniszczony na froncie dzięki naszym żołnierzom z Sił Obrony Powietrznej" - przekazano na Telegramie. Co ciekawe, ostatni raz Ukraińcy zestrzelili Su-25 w sierpniu ubiegłego roku. Wówczas ci sami żołnierze zestrzelili myśliwiec w okolicy Krematorska.