Zabójczy strzał bronią z USA. "Kat Rosjan" nagrany w akcji

Spektakularne uderzenie na froncie. Ministerstwo Obrony Ukrainy udostępniło nagranie z momentu uderzenia w rosyjski pojazd przy użyciu broni z USA. Ukraińcy użyli wyrzutni rakiet FGM-148 Javelin i wystarczył jeden strzał, by sprzęt Rosjan wyleciał w powietrze. W pewnym momencie tuż po wystrzeleniu pocisku widać, jak operator drona uchwycił moment uderzenia pocisku w bok maszyny armii Putina. Ta po chwili zajęła się ogniem i żaden Rosjanin nie przeżył tego precyzyjnego ataku. Obecnie, mimo większego udziału dronów i innej zaawansowanej broni, Javeliny nadal pozostają istotnym elementem ukraińskiego arsenału, szczególnie do zwalczania rosyjskich czołgów T-90 i starszych modeli. Tymczasem we wtorek Donald Trump wstrzymał wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy, w tym sprzęt, który znajdował się już w Polsce i oczekiwał na transport na front. W odpowiedzi przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zaproponowała plan o wartości 800 miliardów euro na wzmocnienie europejskich zdolności obronnych, by dalej wspierać Ukrainę właśnie tego typu sprzętem w trakcie trwania rosyjskiej agresji.