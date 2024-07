Zabójcze upały we Włoszech. Nagrano, co się dzieje w Rzymie

W ostatni weekend we Włoszech zginęło pięć osób w związku z rekordowo wysokimi temperaturami. W niedzielę na przedmieściach Rzymu znaleziono ciało starszego mężczyzny, który zmarł prawdopodobnie na zawał serca przypisywany zbyt wysokiej temperaturze. Agencja Reutera udostępniła nagranie ze stolicy Włoch. Na nagraniu widać, że upał daje się we znaki zarówno turystom, jak i mieszkańcom. Wielu ludzi szuka chwilowego ochłodzenia przy fontannach i miejscach, gdzie można uzupełnić butelki zimną wodą. W Rzymie temperatura w ostatnich dniach waha się od 36 do 42 stopni Celsjusza. Gorąco jest w całym kraju. Tydzień temu w Apulii na południu Włoch lokalne władze wydały rozporządzenie zakazujące prac budowlanych i w ogrodzie w godzinach popołudniowych do 31 sierpnia. Ten włoski region jest jednym z najbardziej dotkniętych falą upałów. Według szacunków włoskiego stowarzyszenia rolników Coldiretti, opartych na danych Instytutu Nauk Atmosferycznych i Klimatu (ISAC-CNR), pierwsza połowa 2024 r. była najgorętszym okresem, jaki kiedykolwiek zarejestrowano we Włoszech, z temperaturami około 1,47 stopnia Celsjusza powyżej średniej historycznej.