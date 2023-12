Zabójcze ceny na jarmarku w Łodzi. "Jeszcze tak drogo to chyba nie było"

Jarmark bożonarodzeniowy w Łodzi. Ceny biją rekordy

Podane na ciepło kurtosze (kołacze węgierskie) z kremem kosztują od 15 do 20 zł. Z kolei langosze od 20 do 30 zł. Za duże gałki oscypków podgrzewanych na grillu zapłacimy ok. 30 zł. Rekordy biją ceny na stoisku mięsnym. Kilogram kiełbasy kosztuje 95 zł, a boczku 99 zł.