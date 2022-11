Zabójcza precyzja Ukraińca. Rosjanie nawet się nie zorientowali

Ukraińcy kolejny raz zadali bolesny cios Rosjanom pod Bachmutem. Tym razem do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak obrońca Kijowa celuje w rosyjski cel z ulepszonego radzieckiego systemu przeciwpancernego 9K111 Fagot. Ten rodzaj broni składa się z półautomatycznego układu kierowania przeznaczonego do zwalczania nieruchomych i ruchomych czołgów oraz innych pojazdów opancerzonych znajdujących się w odległości do 2,5 km. Ukraińcy zastosowali w tym wypadku sprytne rozwiązanie, ponieważ 9K111 Fagot został zamontowany na naczepie terenowego pojazdu typu buggy. Dzięki temu, żołnierze Zełenskiego mogą łatwo przemieszczać się na polu bitwy, a dzięki niezwykle zwinnej maszynie, automatycznie stają się trudno uchwytnym celem dla oddziałów wroga. Ukrainiec wystrzelił tylko jeden pocisk, który rozerwał na strzępy stojący w krzakach rosyjski czołg T-72 wraz z jego załogą.