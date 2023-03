Zabójcza celność 9K35 Strieły-10. Zestrzelili drona kamikaze w powietrzu

Ukraińcy wyśledzili rosyjskiego drona kamikaze i zestrzelili go w powietrzu. Do sieci trafiło nagranie z momentu ataku na wrogiego bezzałogowca pod Ługańskiem. Do zlikwidowania obiektu użyto radzieckiej wyrzutni rakiet 9K35 Strieła-10. Wystarczyła jedna rakieta, by z drona został tylko mało przydatny złom. Obrońcy Kijowa przeprowadzają nawet po kilkadziesiąt takich akcji dziennie. Żołnierze Putina dysponują zdecydowanie większą ilością zabójczych maszyn, które w najmniej oczekiwanym momencie mogą dosięgnąć swojego celu. Właśnie dlatego od rana do nocy ukraińska obrona powietrzna działa na pełnych obrotach, co pokazuje chociażby ostatnie nagrania z frontu w obwodzie ługańskim.