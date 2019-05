Zabójca Pawła Adamowicza w specjalnej w celi. Konwojowali go antyterroryści

Stefan W., podejrzany o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, został przewieziony z Gdańska do Krakowa na obserwację psychiatryczną. Najbliższe cztery tygodnie spędzi w celi dla więźniów szczególnie niebezpiecznych.

Stefan W. był przewożony do Krakowa w asyście antyterrorystów. Jest traktowany jako osoba szczególnie niebezpieczna, dlatego konwój został wzmocniony o dodatkowych funkcjonariuszy. Nie założono mu jednak kasku ochronnego - dowiedział się portal trojmiasto.wyborcza.pl.

Co najmniej cztery tygodnie mężczyzna spędzi na oddziale psychiatrii sądowej przy areszcie śledczym w Krakowie. Obserwacja może zostać przedłużona do ośmiu tygodni. Biegli psychiatrzy będą starali się zbadać, czy w chwili popełnienia zbrodni Stefan W. był poczytalny. Jeżeli Stefan W. zostanie uznany za niepoczytalnego, wtedy prokuratura umorzy śledztwo, a mężczyzna będzie umieszczony w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym. W przeciwnym razie czeka go proces.