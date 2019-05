Podejrzany o zabójstwo Pawła Adamowicza został przewieziony do Krakowa

Stefan W., który miał zabić prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, został we wtorek przewieziony do krakowskiego aresztu śledczego. Tam będzie poddany obserwacji sądowo–psychiatrycznej, która potrwa cztery tygodnie.

O przewiezieniu Stefana W. do krakowskiego aresztu śledczego na obserwację poinformowała Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Dlaczego akurat do Krakowa? Krakowski areszt ma specjalistyczny oddział psychiatryczny przystosowany do obserwacji sprawców ciężkich przestępstw - informuje rmf24.pl za PAP.