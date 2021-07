Zabobony i magia. Ksiądz nie hamował się w ocenie ojca Rydzyka

Ojciec Tadeusz Rydzyk w swojej wypowiedzi podczas pielgrzymki słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę porównał wprowadzanie obostrzeń epidemicznych z komunizmem i poddał w wątpliwość realność zagrożenia koronawirusem. O ocenę tych słów poprosiliśmy księdza profesora Andrzeja Kobylińskiego. Gość programu "Newsroom WP" stwierdził, że słowa redemptorysty odzwierciedlają niestety, opinię dużej części Kościoła katolickiego w Polsce. - Gdyby tylko ojciec Tadeusz Rydzyk wygadywał tego rodzaju nonsensy, to jeszcze można by to jakoś zrozumieć, ale uważam, że ojciec dyrektor wyraża stanowisko dużej części Kościoła katolickiego. Ja osobiście zwalczam radykalnie tego rodzaju postawy od kilkunastu miesięcy w wielu moich wypowiedziach publicznych - powiedział. - Pandemia koronawirusa odkryła głębokie pokłady zabobonów, magii, takich postaw irracjonalnych - dodał. Ksiądz Kobyliński zaznaczył również, że siła oddziaływania słów o. Rydzyka jest ogromna. - Za Rydzykiem stoją setki tysięcy zwolenników, którzy pójdą za nim w ogień - stwierdził.