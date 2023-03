Zablokują Tuska? "To nie czas na weta i kandydatów na premiera"

Posłanka Lewicy Paulina Matysiak zapowiedziała możliwe weto wobec stanowiska premiera dla Donalda Tuska po ewentualnej wygranej opozycji w wyborach. - Chciałabym, żebyśmy wszyscy jako przedstawiciele opozycji, pamiętali, że przed nami jeszcze wiele miesięcy ciężkiej pracy. O ile jestem pełna optymizmu i nadziei na to, że jesienią uda się nam wygrać wybory, odsunąć PiS od władzy i utworzyć wspólny rząd, to pamiętajmy, że kilka miesięcy zostało - komentowała w programie "Tłit" posłanka Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. - Zamiast rozmawiać o kandydatach na premiera, powinniśmy ciężko pracować. Nie chcemy dzielić skóry na niedźwiedziu i rozdawać tek. Chcemy przygotowywać się do wyborów, by były wygrane, a potem będziemy rozmawiać kto będzie pełnić jakie funkcje. To nie jest czas na stawianie wet i i kandydatów na premiera - dodała.