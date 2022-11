Zabił krzesłem rodziców. Prokuratura wnioskuje o areszt

Do zdarzenia doszło w poniedziałek we wsi Borkowice pod Kluczborkiem. Jak ustalono w trakcie śledztwa, Paweł D. mieszkał ze swoimi rodzicami. Od dawna miał problemy z alkoholem. Podejrzany awanturował się często z rodzicami, gdyż starali się ograniczyć mu dostęp do napojów wyskokowych.