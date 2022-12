Zabił, jadąc z prędkością 190 km/h. Kierowca audi nic nie pamięta

Odbyła się kolejna rozprawa w związku z wypadkiem, jaki miał miejsce w listopadzie 2021 roku w Olsztynie. Wtedy to Zbigniew G. poruszał się samochodem marki Audi A8, z prędkością 190 km/h. W momencie zderzenia licznik zatrzymał się na wartości 160 km/h. Mężczyzna uderzył w samochód, który zawracał, prowadzony przez 23-letnią kobietę. Na miejscu pasażera siedział jej 25-letni brat. Rodzeństwo zginęło, a Zbigniew G. opuścił swój pojazd i uciekł do pobliskiego lasu. Policja zatrzymała go kilka dni później, gdy wychodził ze szpitala. Od tej pory uparcie twierdzi, że nie pamięta wypadku.