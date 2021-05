Zabił 18-latkę w Kamieniu Pomorskim. "Był to miły, grzeczny chłopiec"

Gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski był dr Jerzy Pobocha. Psychiatra sądowy odniósł się makabrycznej zbrodni w Kamieniu Pomorskim, gdzie zamordowana została 18-letnia Magdalena M. Wcześniej rodzice zgłosili zaginięcie nastolatki. Magdalena M. została brutalnie zgwałcona i uduszona. W tej sprawie zatrzymano 29-letniego Dawida J. Podejrzany w przeszłości był skazany za podobne przestępstwo. Dr Pobocha przekazał, że są ludzie, którzy mają silny popęd seksualny i nie potrafią go realizować w sposób zgodny z prawem, tradycją i kulturą. - Jeśli chodzi o tego przestępcę, to kiedy on trafił do schroniska dla nieletnich w Szczecinie, jeżeli ktoś nie wiedział, co on zrobił, to był miły i grzeczny chłopiec - powiedział psychiatra. Specjalista przekazał, że niemożliwość zahamowania popędu seksualnego wynika m.in. ze specyficznych cech osobowości. Bardzo często jest to osobowość dyssocjalna albo impulsywna. - Osoby takie muszą i powinny być poddawane intensywnej terapii poznawczo-behawioralnej - wyjaśnił gość WP i dodał, że osoby z takimi skłonnościami nie mogą być anonimowe.