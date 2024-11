"Zabierali matce posiłek". Wstrząsające, przez co przechodzą niektórzy seniorzy

Aleksandra Czarna: To słodko-gorzka praca. Satysfakcji jest mniej więcej tyle samo, ile smutku i rozgoryczenia. Mamy swoje problemy, a gdy podopieczny odchodzi, to zawsze boli. Przyjmując go do fundacji, od razu wiemy, że kiedyś będziemy go żegnać. Ale ciągle przyjmujemy przecież nowe osoby. Dostajemy informacje o kolejnych potrzebujących. Więc nawet jeśli czasem boli, trzeba zacisnąć zęby. I pomagać tym, którzy ciągle z nami są.