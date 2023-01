"Zaatakujmy Baerbock". Rosyjski polityk domagał się zamachu na szefową niemieckiego MSZ

Wizyta szefowej niemieckiej dyplomacji na wschodzie Ukrainy i jej obietnice wywołały wściekłość lidera Rodiny. Usiłował drwić z imienia minister, a potem wybuchł z jadowitym przekazem: - Baerbock chodzi po Charkowie. Co, nie wiemy, gdzie ona jest? Co, czy my nie mamy broni precyzyjnej? Co ona tam robi? - pienił się Żurawlew.