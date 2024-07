Zaatakował kobietę i uciekł. Policja znalazła 26-latka i coś jeszcze

"Za rozbój grozi 15 lat więzienia. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat więzienia. Za krótkotrwałe użycie pojazdu grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za zmuszanie do określonego zachowania grozi do 3 lat więzienia. Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara pozbawienia wolności do roku" - czytamy w policyjnym komunikacie.