Zaatakował Horałę ws. wydatków CPK. Ten roześmiał mu się w twarz

W programie "Tłit" posłowie Witold Zembaczyński (KO) i Marcin Horała (PiS) debatowali o kwestii budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niedawno z szeregów koalicji rządowej popłynęły sygnały, że inwestycja będzie jednak kontynuowana. Polityk KO zarzucał Horale, że "wydano 4 mln zł na marketing tego projektu", głównie w mediach sprzyjających rządowi PiS. - Żeby dać komuś zarobić na reklamach, a nie na tym, żeby dobrze przygotować projekt CPK (...). To marnotrawstwo publicznych pieniędzy - oskarżał. Na to były pełnomocnik ds. CPK zareagował śmiechem, wskazując, że jest to drobna kwota w porównaniu całością zainwestowanych już środków, nie mówiąc o budżecie całego projektu. - To jest jedna setna procenta całego budżetu - odpowiedział Marcin Horała.

