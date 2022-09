Zaatakował go kangur. Tragiczna śmierć farmera

Kangur nie taki udomowiony

Torbacz, mimo że całe życie mieszkał między ludźmi, nie wyzbył się swojego instynktu. Dorosłe i dorastające samce wyróżniają się bardzo rozwiniętymi mięśniami w ramionach i klatce piersiowej. Przypominają pod tym względem kulturystów - zwłaszcza, biorąc pod uwagę fakt, że mogą one ważyć ok. 70 kg i mierzyć ponad dwa metry wysokości, licząc od ogona do głowy. Gdy taki kangur chce zaimponować znajdującym się w pobliżu kangurzycom, chwyta w przednie łapy innego samca i mocno kopie go swoimi potężnymi nogami. Bill Bateman, ekspert od kangurów, twierdzi, że zwierzę przebywające często między ludźmi, może zacząć patrzeć na nich jak na inne kangury, a więc także jak na potencjalną konkurencję. Prawdopodobnie to było przyczyną ataku. To pierwszy taki przypadek, gdy człowiek ginie w konfrontacji z kangurem od 86 lat.