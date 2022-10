Zaatakował dwie osoby na stacji benzynowej. W domu miał więcej noży

Do ataku doszło w sobotę nad ranem. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce ok. godz. 2:30 odebrał zgłoszenie o ataku nożownika na dwóch młodych mężczyzn na stacji benzynowej. Obaj poszkodowani trafili do szpitala. Na miejsce przyjechała policja.