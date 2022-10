Policjant z Częstochowy nie żyje. Zginął w drodze na służbę

Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Częstochowie, w środę 28 września doszło do tragicznego wypadku samochodowego. W zdarzeniu poszkodowany został jadący na służbę aspirant Bartłomiej Bojanowski. Ciężko ranny funkcjonariusz został przetransportowany do szpitala. Lekarzom nie udało się go uratować. Mężczyzna zmarł w sobotę na skutek poniesionych obrażeń.