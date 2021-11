"Za mało czyta". Cięta riposta na słowa ministra

- Jak słucham wypowiedzi polityków Lewicy, (..) to oni by stworzyli nie tarczę antyinflacyjną, ale tarczę proinflacyjną - powiedział w Polsat News szef Centrum Analiz Strategicznych Norbert Maliszewski. Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Myślę, że pan Maliszewski ma pewien problem, bo za mało czyta. Po programie wyślę mu program Lewicy dotyczący podatków, gospodarki i strategicznego myślenia o tym, jak powinniśmy rozwijać państwo, jak ważne jest PKB i jak powinna wyglądać redystrybucja pieniędzy - oznajmił. - Pan Maliszewski przyzwyczaił się do tego, że ma koło siebie ekspertów z PiS, ale oni wszystkich rozumów nie pozjadali, oni nie są najmądrzejsi. Przypominam, że to Lewica w lutym, czyli 7 miesięcy przed prezesem Glapińskim, mówiła, że trzeba podnieść stopy procentowe po to, żeby uniknąć skokowego ich wzrostu. Wtedy eksperci PiS mówili: inflacja nie przekroczy 5 proc. No i co? Przekroczyła już 7 proc., zbliża się do 8 proc., a będzie 9 proc. - dodał Gawkowski.