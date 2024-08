Za czym tęskni Donald Tusk? Ekspert ma teorię

Donald Tusk prawdopodobnie tęskni trochę za czasami, kiedy funkcjonował w ramach koalicji PO-PSL. To było dalece łatwiejsze - stwierdził prof. Tomasz Słomka, który był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie “Newsroom”. Politolog podkreślił, że na koalicjantów może nie zadziałać ewentualna taktyka trzymania wprowadzenia większej dyscypliny. - Lepiej przemyśleć politykę koordynacji i porozumienia, żeby liderzy partii koalicyjnych lepiej się komunikowali - mówił gość Patrycjusza Wyżgi. A jak na polską politykę wpłynąłby prezydent powiązany z koalicją rządzącą? - Będzie z jednej strony bardzo dobra sytuacja dla rządu i koalicji, jeśli przetrwa do tego czasu - podkreślił prof. Słomka. Zauważył jednak, że brak prezydenckiego weta może być kłopotliwy dla rządzących. - Trudno jest wytłumaczyć, że pewnych rzeczy nie przeprowadziliśmy, bo prezydent i tak by je zablokował. Wtedy jest mechanizm “sprawdzam, czy realizujecie postulaty” - mówił ekspert. Gość programu “Newsroom” dodał, że nie można zakładać, że nowym prezydentem zostanie przedstawiciel obecnej większości sejmowej.

