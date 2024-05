Stawka 70 zł za godzinę. "A i tak nie stawiają się do pracy"

- To wszystko przez rozdawnictwo. To jest zagłada rynku pracy. Na imprezie miałem mieć 10 pracowników, a nagle czterech z niewiadomego powodu nie przyszło. Ręce opadają. Dobrego pracownika trzeba szanować i płacić mu według oczekiwań, ale takich osób brakuje. Ludzie nie chcą pracować, wolą ewentualnie dorobić coś "na czarno", by nie stracić zapomóg. To jest chore. Przedsiębiorców z kolei się w tym kraju dobija: ZUS-em, kosztami działalności. To wszystko zaraz walnie - denerwuje się rozmówca WP.