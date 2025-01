"Z przerażeniem odkryłem". Karnowski dosadnie o Morawieckim

- Mateusz Morawiecki nic nie zrobił dla Zielonego Ładu. To jest przykre, że Polska zatrzymała się i zaczęła wracać do czasów, jak za króla Ćwieczka, kiedy tylko węglem palimy - ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską poseł KO Jacek Karnowski. Zdaniem byłego prezydenta Sopotu bardzo wysokie rachunki za prąd to efekt tego, że nie przeszliśmy na odnawialne źródła energii, mimo że mamy "jedne z lepszych warunków na energię wiatrową". Jak podkreślił, najdalej za 2-3 lata mają ruszyć farmy wiatrowe na Bałtyku dzięki środkom z KPO. Karnowski, który był członkiem komisji ds. wyborów kopertowych, powiedział też wprost, co myśli ws. immunitetu Morawieckiego. - Z przerażeniem odkryłem, że nie wie na czym polega odpowiedzialność urzędnika państwowego - powiedział i zaznaczył, że były premier ponosi odpowiedzialność za wydawanie środków i łamanie konstytucji. - Nie wierzę politykom PiS - dodał na koniec Karnowski.