Z Poznania do Buczy. Jadą piec chleb dla mieszkańców i żołnierzy

Wyjazd zaplanowali na czwartek. Do samochodu załadowali pół tony żytniej mąki z której można wypiec 1200 bochenków chleba. Jeśli nie uda im się dojechać do Buczy (miasto w wielu miejscach jest zaminowane), to zaczną działać w Kijowie - Z właścicielem mamy wszystko ustalone, ale musimy czekać do chwili otwarcia Buczy, ponieważ nadal jest rozminowywana. Według naszych informacji ma to nastąpić w czwartek, czyli w dniu naszego wyjazdu, więc wszystko będziemy planować na bieżąco - kończy Polewski.