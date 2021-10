Z nożem w ręku krzyczał Allah Akbar. Postrzeliła go francuska policja

Głos zabrał również mer (przewodniczący rady miejskiej lub rady manicypalnej gminy - przyp. red.) Colombes Patrick Chaimovitch. Przekazał on, że podparyskie miasteczko, w którym doszło do postrzelenia mężczyzny to, "przyjazne (ludziom - przyp. red.) osiedle robotnicze położone między Bezons i La Defense, które zostało jednak zapuszczone przez społeczeństwo i władze lata temu".