"Z naturą nie wygramy". Ekspert ostrzega przed zmianami klimatu

- Czas na reakcję mija, ale to jest proces - powiedział w programie "Newsroom" WP prof. Szymon Malinowski, fizyk atmosfery z Uniwersytetu Warszawskiego komentując skutki kryzysu klimatycznego. - Jeżeli nie będziemy robić mniej, to przestaniemy być samowystarczalni żywnościowo. (...) Jeżeli będziemy to źle robić, zabraknie nam wody i zabraknie nam możliwości przeżycia w takiej formie i tak dobrych warunkach, jakie mamy w tej chwili - dodał ekspert. W ocenie prof. Malinowskiego nie powstrzymujemy procesu zmiany klimatu, a im później będziemy go powstrzymywać i spowalniać, "tym gorsze skutki odczujemy". - To jest życie. To nie jest coś, co nagle się kończy - podkreśla. Zdaniem fizyka jednym z powodów coraz gwałtowniejszych burz i nawałnic jest powszechna "betonoza", która wzmacnia gwałtowne zjawiska. - Wycinanie lasów szczególnie w terenach górskich i wysuszanie miejsc podmokłych to jest to, co powoduje gwałtowne powodzie. Z naturą nie wygramy. W cieplejszej atmosferze jest więcej energii dla tych ekstremalnych zjawisk, a my przez nieodpowiedzialne postępowanie jeszcze wzmacniamy te zjawiska. Musimy pamiętać o tym, że będzie nam brakowało z jednej strony wody, a z drugiej będzie jej za dużo - przestrzega.