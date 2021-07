Z internetu zniknęły adresy ważnych polityków. W tym m.in. prezesa PiS

Imiona, nazwiska i adresy ważnych polityków na stronie sądu

Na stronie Sądu Okręgowego znajduje się rejestr partii politycznych. Jak w marcu 2021 roku informowała gazeta, zawierał on dane osobowe oraz adresy osób uprawnionych do reprezentowania partii na zewnątrz. "Dotyczyło to wszystkich około 90 ugrupowań zarejestrowanych w Polsce" - czytamy. Znaczną część z nich stanowili jednak członkowie koalicji Zjednoczonej Prawicy, szczególnie PiS. Łącznie upubliczniono adresy 36 polityków tego ugrupowania.