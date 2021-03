Prywatne adresy polityków dostępne dla każdego

Sąd Okręgowy w Warszawie jest miejscem rejestracji partii politycznych, a co za tym idzie prowadzi również ewidencję adresów zamieszkania ich liderów. Chodzi o osoby, które są uprawnione do reprezentowania partii na zewnątrz. Do zapoznania się z bazą adresową nie jest wymagane zakładanie konta lub wypełnianie formularza. Dane są zupełnie jawne, więc każdy obywatel ma do nich nieograniczony wgląd.

Najwięcej jest adresów polityków PiS

Politycy o dostępności swoich adresów

Dziennik "Rzeczpospolita" zapytał kilku polityków o opinię na temat dostępności ich adresów zamieszkania. - To zaproszenie w najlepszym przypadku do stalkingu, a w najgorszym do ataku - stwierdził Ryszard Czarnecki. - Posłowie podają swoje adresy w oświadczeniach majątkowych, ale te dane są potem zamazywane. Właśnie po to, by nie stwarzać zagrożeń - dodał.