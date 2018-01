Z hostelu należącego do Piotra Rybaka zniknął skandaliczny baner

Na hostelu Rybaka w Cesarzowicach na Dolnym Śląsku przez kilka miesięcy wisiał skandaliczny baner. "Dom Polski - zakaz wstępu Żydom, komuchom oraz wszystkim złodziejom i zdrajcom Polski". Sprawa trafiła do prokuratury. Teraz baner zniknął.

Afera z banerem na bramie hostelu Piotra Rybaka, który spalił kukłę Żyda podczas manifestacji we Wrocławiu, wybuchła w listopadzie ubiegłego roku. Zdjęcia skandalicznego napisu pojawiły się na Twitterze oraz na mapie Google, gdzie jeden z użytkowników serwisu oznaczył go jako "House of NAZI" i przyznał najniższą z możliwych ocen.