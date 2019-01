"Z dumą noszę serduszko i tak będzie dalej". Szefowa Szlachetnej Paczki po odejściu Owsiaka

- Jestem zdruzgotana tym, co się stało podczas wysyłania "Światełka do nieba". Od 27 lat jestem z Orkiestrą. Z dumą noszę serduszko. I tak będzie nadal - powiedziała Wirtualnej Polsce Joanna Sadzik, szefowa Szlachetnej Paczki.

- Zginął człowiek. Chciałbym mieć czas, żeby to po prostu przeżyć. Czuję żal, złość, poczucie niesprawiedliwości. Nie chcę teraz rozmawiać o tym, kto i co powinien zrobić. Szlachetna Paczka łączy ludzi ponad podziałami. Niezależnie od poglądów politycznych, przekonań, religii, łączymy ludzi dla których wartością jest człowiek, pomoc tym, którzy tego potrzebują. Jestem zdruzgotana tym co się stało podczas wysyłania "Światełka do nieba". Od 27 lat jestem z Orkiestrą. Z dumą noszę serduszko. I tak będzie nadal. W głowie mi się nie mieści. Po prostu i po ludzku - powiedziała Wirtualnej Polsce Joanna Sadzik, prezes zarządu Stowarzyszenia "Wiosna" i szefowa Szlachetnej Paczki.