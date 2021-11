"Z całym szacunkiem, ale...". Budka uderza w Dworczyka

W poniedziałek po południu odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych na temat sytuacji geopolitycznej, między innymi kryzysu przy granicy z Białorusią i koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. O szczegółach mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Pytany był też o obecność i zachowanie na spotkaniu szefa KPRM Michała Dworczyka, krytykowanego ostatniego przez dużą część opozycji i opinii publicznej za niewystarczające, ich zdaniem, działania jako pełnomocnika rządu ds. narodowego programu szczepień. - Pan minister Dworczyk nie zabrał głosu w ogóle. Nie odezwał się. Oczekuję od premiera Morawieckiego zwołania spotkania dotyczącego przedstawienia strategii walki z COVID-em, zaproszenia Rady Medycznej, dlatego że od długiego czasu nie widzieliśmy żadnych konkretnych ruchów ze strony premiera, które wyczerpywałyby chociaż trochę rekomendacje Rady Medycznej - oznajmił Budka. - Z całym szacunkiem dla pana Michała Dworczyka, nie on powinien układać strategię szczepień i strategię walki z koronawirusem. Pan minister Dworczyk już dawno powinien podać się do dymisji po tym, co zobaczyliśmy w słynnych mailach. To jest coś, co dyskwalifikuje go z tej funkcji, a poza tym program szczepień się załamał - podkreślił szef klubu KO.