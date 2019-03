YouTube zamknął kanał byłego księdza Jacka Międlara za skandaliczne słowa

Administracja serwisu YouTube podjęła taką decyzję po tym, jak Jacek Międlar udostępnił na swoim kanale film, w którym chwalił terrorystę z Nowej Zelandii.

- Z wieloma wypowiedziami zamachowca identyfikuję się, to wypowiedzi szlachetne - mówił wtedy Jacek Międlar. - Brenton miał troszeczkę prawo do tego, żeby tak się zachować. Dlaczego? Bo spostrzegł, w jakim kierunki idzie ten rzekomo cywilizowany świat - dodał.

Zamknięty kanał

„Kanał, który budowałem prawie cztery lata, został skasowany w jedną godzinę i nigdy nie zostanie przywrócony. Stałem się pierwszą ofiarą #ACTA2. To znak, by wynieść się z platform internetowych, które depczą po wolności słowa”.

Adam Bodnar reaguje

W ocenie RPO, Międlar mógł dopuścić się dwóch przestępstw: nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych oraz do publicznego pochwalania zamachu. Po zawiadomieniu ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prokuratura jest zobowiązana do wszczęcia śledztwa.