RPO zawiadamia prokuraturę. Jacek Międlar mógł popełnić przestępstwo

Adam Bodnar złożył wniosek do organów ścigania w związku z publikacją filmiku przez byłego księdza - informuje RMF FM. Według Rzecznika Praw Obywatelskich, Międlar miał tłumaczyć oraz utożsamiać się z poglądami zamachowca z Nowej Zelandii.



W ocenie RPO, Międlar mógł dopuścić się dwóch przestępstw: nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i wyznaniowych oraz do publicznego pochwalania zamachu.Po zawiadomieniu ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, prokuratura jest zobowiązana do wszczęcia śledztwa.