Wzruszona Joanna Koroniewska dziękuje fanom. Aktorka walczy z hejterem

Joanna Koroniewska spodziewa się drugiego dziecka i powinna przede wszystkim stawiać na odpoczynek. Niestety, jej profil w social mediach upodobał sobie hejter, który przekracza wszelkie granice. Gwiazda nie wytrzymała i opublikowała jego wstrząsające wypowiedzi. Otrzymała ogromne wsparcie od fanów i ponownie zabiera głos w sprawie hejterstwa.

W kolejnym poście aktorka podziękowała za wsparcie, którego udzielili jej komentujący.

"Dziękuję wszystkim za ogromne wsparcie i wiele ciepłych słów skierowanych do mnie i całej mojej rodziny. Nigdy nie zamierzałam epatować swoim życiem prywatnym, staram się mieć dystans do wszystkiego, co piszą i wymyślają na mój temat, ale wczoraj ta granica została zdecydowanie przekroczona. Uważam, że nie zwalczymy problemu, zamykając się na ludzi i znikając z mediów społecznościowych - to jedynie pokaże IM, że dopięli swego - ale uzmysłowiłam sobie skalę problemu i tego, na co narażeni są najmłodsi, czyli nasze dzieci. Zdecydowanie stawiam granicę i nie będę ignorować TAKIEGO zachowania. Ściskam wszystkich gorąco w ten deszczowy dzień, życząc cudownych chwil spędzonych w gronie najbliższych".