Wzruszające słowa Jarosława Kaczyńskiego o zmarłej koleżance z partii

Jarosław Kaczyński przyznał, że śmierć posłanki Jolanty Szczypińskiej była dla niego dużym ciosem. Prezes PiS napisał list, który odczytano podczas obchodów pierwszej rocznicy śmierci posłanki. Jak tłumaczył były premier, nie mógł osobiście wziąć udziału w ceremonii z powodów zdrowotnych.

Kaczyński wspomniał również o wizytach, które składał Szczypińskiej w szpitalu, kiedy ta zmagała się z chorobą nowotworową. "Towarzyszyłem jej, można powiedzieć, do ostatka. Widziałem, ile cierpiała. Byłem świadkiem tego jak gasła i choć zdawałem sobie sprawę, że śmierć w jej przypadku oznacza wyzwolenie z nieustającego, strasznego bólu, to do tej pory nie mogę się z tym pogodzić" - przyznał były premier.