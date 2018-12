Jolanta Szczypińska nie żyje. Jarosław Kaczyński: to wielki cios

Jarosław Kaczyński o śmierci Jolanty Szczypińskiej mówi jako o ogromnym ciosie. - Jej śmierć jest przedwczesna – powiedział prezes PiS na antenie TVP Info.

Jolanta Szczypińska zmarła w sobotę ok. godz. 11:00. Pod koniec listopada trafiła do szpitala z powikłaniami po zabiegu operacyjnym. - Od 2000 roku bardzo ciężko chorowała i mimo tej choroby, cierpień działała z całą energią i zachowywała radość życia – podkreślił Kaczyński.

Prezes PiS dodał: - Była wyjątkowo dobra. Cierpiąc, pomagała innym cierpiącym. Sama była osobą, którą w życiu spotkało wiele krzywd. Jej śmierć jest przedwczesna i to jest dla nas bardzo, bardzo smutna wiadomość. Musieliśmy się jej spodziewać, ale przyjmujemy to jako ciężki cios, partia i ja osobiście przyjmujemy to jako wielkie uderzenie.