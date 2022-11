Wzrasta nienawiść Rosjan do Polaków. Oto dowód

To dlatego, że Tomsk leży na Nizinie Zachodniosyberyjskiej, gdzie już od października ulice pokryte są zazwyczaj grubą warstwą śniegu, a mrozy sięgają nawet -40 st. C. Zsyłek wojennych więźniów w te miejsce dokonywano aż cztery razy do roku - w lutym, kwietniu, maju i czerwcu.