Kuriozalne sceny w Moskwie. Nierealne żądania Rosjan

Ten rodzaj broni jest najpotężniejszym, jakim dysponuje Władimir Putin w swoim arsenale. To rakiety zdolne do przenoszenia głowic termojądrowych i zdaniem ekspertów ze Strategy&Future, pocisk RS-28 byłby w stanie dolecieć do USA, a przy tym byłby trudny do wykrycia czy śledzenia, ponieważ ciężko jest określić jego dokładny cel oraz czas uderzenia.