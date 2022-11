Ostre spięcie na froncie. Kadyrowcy powodem wybuchu konfliktów

Kolejne niepowodzenia na froncie dają się we znaki armii Putina. Tym razem wybuchł poważny konflikt w jednej z rosyjskich baz na terenie obwodu donieckiego, gdzie nowo zmobilizowani wojskowi starli się z wojownikami Kadyrowa. W wyniku zaistniałej sytuacji trzech mężczyzn zostało poważnie rannych. To nie pierwszy raz, kiedy obecność kadyrowców na froncie przyczynia się do ostrych spięć między innymi ugrupowaniami, a taki obrót spraw wpływa tylko na korzyść Ukraińców.