Sondaże mówią to jasno. To Platforma ich "pompuje"?

Eksperci podkreślają, że Platforma Obywatelska, mówiąc o wspólnej liście, "pompuje" poparcie dla Konfederacji. Pokazują to sondaże, w których wynik tej partii cały czas rośnie. - Wspólna lista jest optymalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wygranie wyborów i odsunięcie PiS od władzy. Moglibyśmy każdy sondaż analizować w różnych konfiguracjach, ale to, co łączy te sondaże, to wygrana z PiS - komentowała w programie "Tłit" Marzena Okła-Drewnowicz z Platformy Obywatelskiej. Michał Wróblewski zaprzeczył jej słowom. - Historia pokazuje, że gdy jesteśmy zjednoczeni, potrafimy wygrać. Pokazał to pakt senacki sprzed kilku lat. Wyborca Lewicy nie miał problemu z oddaniem głosu na kandydata PSL. Tym bardziej teraz. Gdy na jednej liście są kandydaci PO, Lewicy, PSL, to każdy znajdzie coś swojego. Koalicja Europejska nie sprawdziła się, bo Wiosna nie poszła z nami. Donald Tusk będzie ojcem sukcesu odsunięcia PiS od władzy. My robimy swoje i mówimy: "zapraszamy". Ja się będę uśmiechała wtedy, kiedy będą topniały sondaże PiS. Musimy dążyć do tego, by mówić jednym głosem, pracować wspólnie, bo nasi wyborcy tego od nas oczekują - dodała.