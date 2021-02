"Wyżyny populizmu i demagogii". Marek Pęk odpowiada Tomaszowi Grodzkiemu

"Łączą ich tylko interesy, stanowiska, nepotyzm, kolesiostwo, a idei, która by ich spajała i łączyła, już dawno nie ma" - powiedział w TVN24 o Zjednoczonej Prawicy marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Co na to wicemarszałek Senatu Marek Pęk (PiS)? - Marszałek Grodzki wznosi się na wyżyny populizmu i demagogii. Nie przypominam sobie, by jego poprzednicy wypowiadali się w taki sposób. Ale to już jego wizerunkowy problem. Zjednoczona Prawica trwa, mamy większość, mamy program, mamy bardzo ważne sprawy w Polsce do rozwiązania - wyprowadzenie Polski z pandemii koronawirusa, zaradzenie jej skutkom gospodarczym, społecznym - komentował w programie "Tłit". - Zmagamy się z bezprecedensowym kryzysem w historii nowoczesnego świata, więc wolałbym mówić o tym, a nie o wyimaginowanych kryzysach, zarzutach formułowanych językiem kampanii wyborczej, a nie poważnej debaty - dodał Pęk.

Rozwiń