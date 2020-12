Wyzwiska pod adresem o. Rydzyka. Jarosław Wałęsa tłumaczy

W weekend odbyły się urodziny Radia Maryja. Burzę wywołała wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka ws. oskarżanego o tuszowanie pedofilii w polskim Kościele biskupa Edwarda Janiaka. - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże – mówił o. Rydzyk.

Do wypowiedzi dyrektora Radia Maryja odniósł się także w mediach społecznościowych Jarosław Wałęsa. Poseł w wulgarnych słowach skomentował sytuację. W pierwszym swoim wpisie na Twitterze polityk Platformy Obywatelskiej napisał: "Rydzyk to gnida, którą należy wykluczyć z życia publicznego". Padły również przekleństwa.

Tadeusz Rydzyk i urodziny Radia Maryja. Jest reakcja rzecznika rządu Piotra Müllera

Tadeusz Rydzyk w ogniu krytyki. Jarosław Wałęsa przeprasza za mocne słowa

Ostatecznie wpisy zostały skasowane. - Nie zmienia to jednak faktu, że jestem oburzony tym, że nie było żadnej reakcji ze strony hierarchów oraz ministra sprawiedliwości na słowa ojca Rydzyka - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Jarosław Wałęsa .

- Kiedy ktoś wypowiada się w taki sposób, usprawiedliwiając pedofilię i tych, którzy ukrywali takie przestępstwa, to uważam, że powinna być jasna, natychmiastowa reakcja. To się nie wydarzyło i to mnie oburzyło - dodał.