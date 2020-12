Urodziny Radia Maryja. Prymas Polski domaga się wyjaśnień

Podczas mszy wystąpił także ojciec Tadeusz Rydzyk . Stwierdził on m.in., że biskup Edward Janiak, oskarżany o tuszowanie pedofilii w polskim Kościele, to "współczesny męczennik".

Tadeusz Rydzyk i urodziny Radia Maryja. Szymon Hołownia oburzony

Dyrektor toruńskiej rozgłośni stwierdził również, że filmy dokumentalne o pedofilii w kościele to manipulacja i oszczerstwo. - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, co się dzieje - mówił podczas uroczystości Rydzyk.