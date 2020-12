Urodziny Radia Maryja: Wałęsa w wulgarnych słowach o Rydzyku

Dodatkowo Rydzyk stwierdził, że filmy dokumentalne o pedofilii w kościele to manipulacja oraz oszczerstwo. - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, co się dzieje - powiedział w trakcie uroczystości dyrektor toruńskiej rozgłośni.