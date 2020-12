Urodziny Radia Maryja: Rydzyk tłumaczy się ze swoich słów. "Kocham Kościół"

Zobacz także: Burza po urodzinach Radia Maryja. Simon ostro: "Być może szykują sobie śmierć"

Urodziny Radia Maryja. Ojciec Rydzyk wydał oświadczenie

Urodziny Radia Maryja. Wystąpienia ojca Tadeusza Rydzyka

Ponadto o. Rydzyk stwierdził, że filmy dokumentalne o pedofilii w Kościele to "manipulacja oraz oszczerstwo". - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, co się dzieje - stwierdził Rydzyk. Słowa duchownego oburzyły wiele środowisk. Wypowiedź księdza Rydzyka ostro skomentował m.in. Jarosław Wałęsa, nazywając duchownego "gnidą".