Wyzwanie dla nowego rządu. "Ryzyko dużego sporu"

Trudna sytuacja międzynarodowa czeka na nowy rząd. Były szef MSZ Jacek Czaputowicz przekonuje jednak, że dotychczasowa polityka zagraniczna była "tak zła, że bardzo łatwo będzie ją poprawić". - Przede wszystkim trzeba przywrócić równoprawny status członkostwa (w UE - red.), czyli żebyśmy dostali środki, które nam się należą, środki na KPO - mówił w programie "Newsroom" WP. - To w ogóle zmieni oblicze polityki, bo to jest 140 miliardów euro - mówił. Czaputowicz wskazał, że nowy szef dyplomacji będzie musiał także poprawić relacje w regionie. - Wydaje mi się, że powinien w miarę szybko pojechać do Kijowa, bo tam te stosunki są nienajlepsze - mówił. Rozmówca Pawła Pawłowskiego podkreślił, że konieczne będzie zmobilizowanie pewnej koalicji z prezydentem Andrzejem Dudą. Przestrzegł przed chęcią szybkiego "odwetu" na reformach poprzedników. - Jak my wszystko będziemy od razu robić, to może skonfliktować scenę polityczną, zwłaszcza prezydenta - mówił. Stwierdził, że pewne rzeczy należy odłożyć na później. - Jest ryzyko dużego sporu, ale wydaje mi się, że przyszły premier i minister spraw zagranicznych powinni ustalić priorytet. Priorytet to jest KPO, trzeba zostawić inne rzeczy i spokojnie je rozwiązywać - mówił.

