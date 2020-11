Wyższe emerytury Straży Marszałkowskiej. Pracownicy Kancelarii Sejmu wściekli

Wysokość emerytur funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej była dotąd owiana tajemnicą. Milczała w tej kwestii Kancelaria Sejmu oraz Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, który wypłaca świadczenia. Odpowiedzi nie uzyskał także senator KO Krzysztof Brejza. Wysokość emerytur ustaliła jednak nieoficjalnie "Rzeczpospolita". Świadczenia mieszczą się w przedziale od 6,5 do 12,5 tys. zł netto. Średnio około 8 tys. zł.

Emerytury Straży Marszałkowskiej wyższe niż w policji

Do obliczenia świadczenia wykorzystywane są również nadgodziny, których funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej sporo wypracowują z uwagi na braki kadrowe. Na wysokość emerytur z zazdrością patrzą cywilni pracownicy Kancelarii Sejmu, którzy nazywają je "generalskimi". - Możemy tylko o takich pomarzyć. Jesteśmy wściekli - mówi jeden z nich.

Jerzy Dziewulski o emeryturach antyterrorystów i funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

Jerzy Dziewulski zwraca uwagę, że byli antyterroryści mają emerytury w przedziale od 3,5 do 4,5 tys. zł, a ze względu na rodzaj służby większość z nich to dziś kalecy, którzy mają problemy z kręgosłupami czy stawami. - Tymczasem strażnik z Sejmu stoi cały dzień w cieple, czy przy furtce lub bramie i może sobie co najwyżej skręcić nogę biegnąc za marszałkiem - mówi były poseł. Według Dziewulskiego świadczenia mogą być formą wynagrodzenia przez PiS strażników za lojalność.